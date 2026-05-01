Théâtre Une ombre vorace Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Sarreguemines

Théâtre Une ombre vorace

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21 21:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Sur scène, deux tapis de course, deux hommes en harnais d’escalade et, au centre, un miroir qui divise l’espace comme un mur.

Avec peu de moyens, le metteur en scène argentin Mariano Pensotti raconte dans Une Ombre vorace l’histoire d’un alpiniste qui, à la fin de sa carrière, décide de se lancer dans la même expédition vers le sommet de l’Annapurna au Népal, lors de laquelle son père avait perdu la vie trente ans plus tôt. De l’autre côté du mur, un acteur d’un certain âge s’apprête à incarner l’alpiniste dans une adaptation cinématographique de cette aventure, tout en étant lui-même en conflit avec son rôle de père. Les niveaux du récit se superposent.

Avec beaucoup d’habileté, Mariano Pensotti, fondateur du collectif argentin Grupo Marea, entremêle les biographies de deux hommes à un tournant de leur carrière afin de créer une pièce de théâtre captivante qui explore les frontières entre réalité et fiction.

Dans une interview, le réalisateur explique que ses sources d’inspiration pour Une Ombre vorace sont des romans du XIXe siècle, écrits par des auteurs tels qu’Honoré de Balzac, Stendhal ou Léon Tolstoï. L’Argentin se révèle être un maître de la simultanéité et de la narration complexe les monologues des deux protagonistes se répondent et se superposent formant un récit captivant sur le rapport de l’homme à la nature et au changement climatique, sur la crise de la quarantaine mais aussi sur la paternité et la possibilité de changer. Pour rester dans l’univers alpin Tel un glacier qui, à la fonte des glaces laisse apparaître les corps des disparus, Mariano Pensotti dévoile, couche après couche, la matière même dont sont faites les histoires.

En français surtitré allemandTout public

20 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

On stage, two treadmills, two men in climbing harnesses and, in the center, a mirror that divides the space like a wall.

With few resources, Argentine director Mariano Pensotti tells the story of a mountaineer who, at the end of his career, decides to embark on the same expedition to the summit of Annapurna in Nepal on which his father lost his life thirty years earlier. On the other side of the wall, a middle-aged actor is preparing to play the mountaineer in a film adaptation of this adventure, while himself struggling with his role as father. The levels of the story overlap.

With great skill, Mariano Pensotti, founder of the Argentine collective Grupo Marea, interweaves the biographies of two men at a turning point in their careers to create a captivating piece of theater that explores the boundaries between reality and fiction.

In an interview, the director explains that his sources of inspiration for Une Ombre vorace were 19th-century novels by authors such as Honoré de Balzac, Stendhal and Leo Tolstoy. The Argentinian reveals himself to be a master of simultaneity and complex narration: the monologues of the two protagonists answer each other and overlap to form a captivating tale about man?s relationship with nature and climate change, about the mid-life crisis, but also about fatherhood and the possibility of change. Staying in the Alpine universe: Like a glacier that, as it melts, reveals the bodies of the disappeared, Mariano Pensotti reveals, layer after layer, the very material of which stories are made.

In French with German surtitles

L’événement Théâtre Une ombre vorace Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES