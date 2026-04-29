Les Parcours du Coeur Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines

Sarreguemines

Les Parcours du Coeur

Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Rejoignez nous aux Parcours du Cœur pour une journée conviviale placée sous le signe de la santé !

Sensibilisation aux risques cardiovasculaires, conseils pratiques et activités physiques pour lutter contre la sédentarité et l’inactivité. Bougeons ensemble pour prendre soin de notre cœur !

Au programme parcours de marche (départ libre), dépistage du diabète, conseils, prévention, sensibilisation aux gestes qui sauvent, découverte sophrologie et gymnastique douce.

Buvette et restauration sur place.Tout public

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Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 72 37 93 86 meyer.patrick3@wanadoo.fr

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English :

Join us at the Parcours du C?ur for a day of fun and health!

Awareness-raising on cardiovascular risks, practical advice and physical activities to combat inactivity and a sedentary lifestyle. Let’s get moving together to take care of our hearts!

On the program: walking course (free departure), diabetes screening, advice, prevention, life-saving techniques, sophrology and gentle gymnastics.

Refreshments and catering on site.

L’événement Les Parcours du Coeur Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES