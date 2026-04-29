Les Parcours du Coeur Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines
Les Parcours du Coeur Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines dimanche 17 mai 2026.
Sarreguemines
Les Parcours du Coeur
Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Rejoignez nous aux Parcours du Cœur pour une journée conviviale placée sous le signe de la santé !
Sensibilisation aux risques cardiovasculaires, conseils pratiques et activités physiques pour lutter contre la sédentarité et l’inactivité. Bougeons ensemble pour prendre soin de notre cœur !
Au programme parcours de marche (départ libre), dépistage du diabète, conseils, prévention, sensibilisation aux gestes qui sauvent, découverte sophrologie et gymnastique douce.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 72 37 93 86 meyer.patrick3@wanadoo.fr
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English :
Join us at the Parcours du C?ur for a day of fun and health!
Awareness-raising on cardiovascular risks, practical advice and physical activities to combat inactivity and a sedentary lifestyle. Let’s get moving together to take care of our hearts!
On the program: walking course (free departure), diabetes screening, advice, prevention, life-saving techniques, sophrology and gentle gymnastics.
Refreshments and catering on site.
L’événement Les Parcours du Coeur Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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