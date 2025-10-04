Visite guidée du Jardin des Faïenciers, Moulin de la Blies, Sarreguemines

Visite guidée du Jardin des Faïenciers 6 et 7 juin Moulin de la Blies Moselle

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Amoureux du jardin ou simples curieux, il y a forcément une animation faite pour vous durant ce week-end !

Laissez-vous guider par un jardinier passionné à travers les allées du Jardin des Faïenciers, découvrez les secrets de la cuisine à base de plantes du jardin avec nos animations inédites, reposez-vous à l’ombre du sous-bois en écoutant les histoires contées par les bibliothécaires de la Médiathèque de Sarreguemines Confluences, ou suivez les « histoires glanées sur le chemin des herbes » avec la Cie Asteracées !

Samedi 6 juin :

Visite du Jardin du Moulin de la Blies avec les jardiniers à 15h.

Atelier « Conservation des aliments » à 15h avec Géraldine Tomasino (adultes uniquement, réservation obligatoire).

Présence de la Médiathèque de Sarreguemines entre 13h30 et 16h30 pour profiter d’une pause lecture en famille, au cœur du Jardin des Faïenciers.

Dimanche 7 juin :

Visite du Jardin du Moulin de la Blies avec les jardiniers à 10h30.

Ateliers « Les boissons pétillantes à base de plantes » à 10h30 et « La cuisine des plantes sauvages du jardin » à 14h30 avec Géraldine Tomasino (ateliers pour adultes ou adultes/enfants, dès 5 ans, réservation obligatoire).

Balade contée « Histoires glanées sur le chemin des herbes » par Valérie Loescher de la Cie Asteracées à 14h30, 15h30 et 16h15.

Public familial, réservation obligatoire.

Durée de chaque balade contée : 30 min. environ.

Accès dans la limite des places disponibles. Inscriptions obligatoires pour les ateliers culinaires et la balade contée de la Cie Asteracées.

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 0387982887 http://www.sarreguemines-museum.eu Le Jardin des Faïenciers est aménagé sur les friches du site du moulin de la Blies, le long de la rivière du même nom. Il évoque les sources d’inspiration des artistes décorateurs, l’alchimie des couleurs et la fabrication de la faïence. Toutes les ambiances du jardin invitent à fleureter avec la curiosité.

Partez à la découverte du Jardin des Faïenciers en compagnie d’un jardinier!

© Musées de Sarreguemines