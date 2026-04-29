Festival du Patrimoine Naturel Découverte de la forêt du Buchholz Route de Nancy Sarreguemines

Sarreguemines

Festival du Patrimoine Naturel Découverte de la forêt du Buchholz

Route de Nancy Parking de la Tranchée des Dames Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 15:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Animée par Mr Jean-Claude Peltre.

Identification des essences forestières et lien avec la nature du sol, mardelles, leur importance et comparaison avec les trous d’obus du 1er mai 1944, tranchées, notions de gestion forestière, cartes du XVIIIe, cantonnement communal du Kurtzwald.

Importance de la régénération naturelle et de la gestion raisonnée d’une forêt, la biodiversité.

Déconseillé aux personnes ayant des difficultés pour marcher.

Chaussures de marche et tenue vestimentaire adaptées à la météo.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou par mail.Tout public

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Route de Nancy Parking de la Tranchée des Dames Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Hosted by Mr Jean-Claude Peltre.

Identification of forest species and link with soil type, mardelles, their importance and comparison with shell holes from May 1, 1944, trenches, notions of forest management, 18th-century maps, Kurtzwald communal cantonment.

Importance of natural regeneration and sustainable forest management, biodiversity.

Not recommended for people with walking difficulties.

Walking shoes and clothing suitable for the weather.

Registration by phone or e-mail to the Tourist Office.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Découverte de la forêt du Buchholz Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES