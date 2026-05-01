Conférence Les trésors patrimoniaux de notre héritage industriel Moulin de la Blies Sarreguemines

Sarreguemines

Conférence Les trésors patrimoniaux de notre héritage industriel

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

A travers cette conférence, nous vous offrons une escapade en direction de trésors patrimoniaux de l’héritage industriel, dans un rayon de 70 kilomètres autour de Sarreguemines … soit à moins d’une heure de trajet !

Ces itinérances nous permettront d’approcher une infinie diversité d’objets légués par la pratique passée de l’industrie, du four à faïence à celui de la verrerie, du chevalement au haut-fourneau, de la belle manufacture classicisante aux fabriques à sheds, de la minoterie à la brasserie, et jusqu’aux villes entièrement dévolues à la production manufacturière. Chemin faisant, nous nous questionnerons sur les apports de la fouille, de l’iconographie, de l’auscultation des architectures ou de l’analyse paysagère dans la compréhension de ce qui a construit notre passé. Et aussi sur ce que nous avons fait de tels monuments !

Pierre Fluck est un universitaire français, spécialiste d’histoire des techniques et d’archéologie industrielle (Moyen-âge XXe siècle). Membre de l’Institut universitaire de France, il est professeur à l’université de Haute-Alsace, où il fonde en 1993 le Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques (CRESAT)

La conférence se tiendra à 15h à l’auditorium du Moulin de la Blies et sera précédée d’une visite de l’exposition temporaire Les fabuleux destins de l’Usine 4. Métamorphoses d’un site .

Réservation obligatoire auprès du Musée (dans la limite des places disponibles)Adultes

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Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

This conference will take you on a journey of discovery of industrial heritage treasures within a 70-kilometer radius of Sarreguemines… less than an hour away!

These itineraries will bring us close to an infinite variety of objects bequeathed by the past practice of industry, from earthenware kilns to glassworks, from headframes to blast furnaces, from beautiful classicist factories to sheds, from flour mills to breweries, and right up to towns entirely devoted to manufacturing production. Along the way, we’ll consider the contribution of excavations, iconography, architectural inspection and landscape analysis to our understanding of what has shaped our past. And what we’ve done with such monuments!

Pierre Fluck is a French academic specializing in the history of technology and industrial archaeology (Middle Ages 20th century). A member of the Institut Universitaire de France, he is a professor at the Université de Haute-Alsace, where he founded the Centre de Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques (CRESAT) in 1993

The lecture will take place at 3pm in the Moulin de la Blies auditorium, and will be preceded by a visit to the temporary exhibition Les fabuleux destins de l?Usine 4. Metamorphoses of a site .

Reservations required at the Museum (subject to availability)

L’événement Conférence Les trésors patrimoniaux de notre héritage industriel Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES