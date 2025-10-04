Sarreguemines

Grande Course de Canards

Sarreguemines Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Lions Club de Sarreguemines proposera, le temps d’un après-midi, une animation aussi originale que ludique une grande course… de canards en plastique !

Pas moins de 5 000 petits canards numérotés seront déversés dans la Sarre dès 14 h, au niveau de VNF. Emportés par le courant, ils s’élanceront dans une course insolite jusqu’à la ligne d’arrivée, située à la passerelle Ludwig, à proximité de l’esplanade du Casino des Faïenceries. Pour guider ces drôles de compétiteurs, des membres du club de kayak seront mobilisés, équipés de grandes épuisettes.

Pour participer, il suffira d’acheter un billet avant l’événement et d’encourager son canard tout au long du parcours. Les 100 premiers arrivés permettront à leurs “propriétaires” de remporter de nombreux lots, parmi lesquels un voyage d’une valeur de 1 000 € ou encore une télévision.

Tout au long de l’après-midi, l’esplanade s’animera dans une ambiance festive et conviviale concert de jeunes artistes locaux, animations et restauration proposée par le Lions Club jusqu’à 18 h, pour le plaisir des petits comme des grands.

Au-delà de son aspect récréatif, cet événement se veut aussi solidaire l’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer afin de soutenir ses actions locales.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme.

1 billet 4€

1 lot de 3 billets 10€Tout public

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Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est lionsclub.sarreguemines@gmail.com

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English :

For one afternoon, the Sarreguemines Lions Club will be offering a fun and original activity: a big race? of plastic ducks!

No fewer than 5,000 numbered ducks will be poured into the river Sarre from 2pm, near VNF. Carried along by the current, they will set off in an unusual race to the finish line, located at the Ludwig footbridge, near the esplanade of the Casino des Faïenceries. To guide the competitors, members of the kayak club will be on hand, equipped with large landing nets.

To take part, all you have to do is buy a ticket before the event and encourage your duck along the way. The first 100 to finish will win their ?owners? a number of prizes, including a trip worth ?1,000 and a television.

Throughout the afternoon, the esplanade will come alive in a festive and convivial atmosphere, with concerts by young local artists, entertainment and catering provided by the Lions Club until 6 p.m., to the delight of young and old alike.

Beyond its recreational aspect, this event also aims to show solidarity: all profits will be donated to the Ligue contre le cancer to support its local actions.

Tickets on sale at the Tourist Office.

1 ticket: 4?

1 set of 3 tickets: 10?

L’événement Grande Course de Canards Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES