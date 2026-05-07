Journée bien-être chevaux et humains Haras d’HBMA Sarreguemines

Sarreguemines

Journée bien-être chevaux et humains

Haras d’HBMA 10 Chemin du Bruchwies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Journée sur le thème du bien-être humain & équin.

Dans un écrin de verdure au cœur de la forêt du Pfarrwald au Haras B.M.A., venez vous évader le temps d’une journée !

De 10h à 18h vous retrouverez de nombreux ateliers, démonstrations et conférences gratuites:

-10h on commence en douceur avec une séance de Yoga pour cavaliers avec Mary assouplissements et étirements sont au programme.

11h le rythme s’accélère avec une séance de Fitness total body!

Entre midi on se détend avec une séance de relaxation aux bols tibétains.

14h on commence la digestion avec une séance de Yoga en compagnie de Natur’Yoga.

L’ostéopathe Claude Mangeot fera en parallèle une présentation dans le rond de longe.

15h on enchaîne avec une séance de pilates pour préparer le Summer Body.

En même temps au manège, vous retrouverez une présentation de la Méthode Alexander: découverte et amélioration de la posture.

16h Pour les lèves-tard, on se rattrape avec une séance de Fitness Total Body.

En parallèle une séance de Yoga Parent-Enfant vous est proposée par Natur’Yoga.

Au manège on retrouve Instant Crinière pour une démonstration de séance d’équi-coaching.

17h on termine cette belle journée avec une séance de Sonothérapie par Céline et une séance de Yoga Cavalier par Mary.

Tout au long de la journée

Buvette et restauration sur place.

Baptêmes poneys de 11h à 16h .

Tombola avec tirage au sort, de nombreux lots à gagner!

Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous cette incroyable journée !Tout public

0 .

Haras d’HBMA 10 Chemin du Bruchwies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 33 75 56 10 les.cavaliers.d.hbma@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Day on the theme of human & equine well-being.

Come and escape for a day in the heart of the Pfarrwald forest at the Haras B.M.A.!

From 10 a.m. to 6 p.m. you’ll find numerous workshops, demonstrations and free conferences:

-10 a.m.: get off to a gentle start with a yoga session for riders with Mary relaxation and stretching are on the program.

11am: the pace quickens with a Fitness session total body!

Between noon and midday, we relax with a Tibetan bowls session.

2pm: digestion begins with a yoga session with Natur’Yoga.

At the same time, osteopath Claude Mangeot gives a presentation in the lunge ring.

3 p.m.: a pilates session to prepare for the Summer Body.

At the same time, in the riding arena, you’ll find a presentation on the Alexander Method: discovering and improving posture.

4 p.m.: For late risers, we catch up with a session of Total Body Fitness.

At the same time, Natur’Yoga offers a Parent-Child Yoga session.

In the riding arena, Instant Crinière will demonstrate an equi-coaching session.

5 p.m.: we end this wonderful day with a Sonotherapy session by Céline and a Yoga Cavalier session by Mary.

All day long:

Refreshments and catering on site.

Pony baptisms from 11am to 4pm.

Raffle with lots of prizes to be won!

We look forward to seeing you there to share this incredible day with us!

L’événement Journée bien-être chevaux et humains Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES