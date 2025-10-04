Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Sarreguemines, Sarreguemines
Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Sarreguemines, Sarreguemines mercredi 17 juin 2026.
Facturation électronique : préparez-vous à 2027 Mercredi 17 juin, 10h00 Sarreguemines Moselle
Entrée libre dur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Pour vous accompagner dans ces changements, la Chambre d’agriculture de la Moselle et la Direction Générale des Finances Publiques vous convient à une réunion d’information gratuite, au choix parmi 5 dates et 5 villes.
Sarreguemines 43 Rue de Sarreinsming 57200 SARREGUEMINES Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIBuwweGKOcVLqRqFlBxkK0pUQ1FYMERDMFM4NU1LNzJTR0szNktRQ0Y1Uy4u »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.114365&mlon=7.098681#map=17/49.114365/7.098681
D’ici 2027, toutes les exploitations agricoles devront se mettre en conformité avec l’article 91 issu de la loi de Finances 2024 en adoptant la facturation électronique. Facturation Electronique
Chambre d’agriculture de la Moselle
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