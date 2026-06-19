Lectures musicales Les nuits de la pleine lune Rue Cazal Sarreguemines samedi 26 septembre 2026.

Sarreguemines

Lectures musicales Les nuits de la pleine lune

Rue Cazal Esplanade du Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Par l’Association CARANUSCA.

À partir de 12 ans.

Ces nuits où le sommeil se trouve un peu altéré, qui sont faites pour la littérature et ceux qui aiment la dire à voix haute.

Une soirée littéraire insolite vous est proposée à la lueur d’une pleine lune en bélier.

Un écrivain est invité à parler de son travail, ses inspirations, son rapport à la littérature …

Le tout ponctué de lectures à voix haute par un comédien professionnel.

Événement en extérieur (solution de repli en cas d’intempéries), se munir de vêtements chauds et si possible d’un siège pliant.

Vente d’ouvrages et séance de signature prévues à l’issue de la rencontre.

Prix libre, jauge limitée.

Réservation conseillée.Tout public

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Rue Cazal Esplanade du Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 45 50 59 46 contact@caranusca.eu

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English :

Presented by the CARANUSCA Association.

%C0 Ages 12 and up.

Those nights when sleep is a little restless—nights made for literature and for those who love to read aloud.

An unusual literary evening awaits you by the light of a full moon in Aries.

A writer has been invited to talk about their work, their inspirations, and their relationship to literature…

The event will feature readings aloud by a professional actor.

Outdoor event (alternative venue available in case of inclement weather); please bring warm clothing and, if possible, a folding chair.

A book sale and signing session are scheduled following the event.

Pay what you wish; limited seating.

Reservations recommended.

L’événement Lectures musicales Les nuits de la pleine lune Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES