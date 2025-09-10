Loto Bingo Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines
dimanche 6 septembre 2026 · Maison de Quartier de Beausoleil · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Loto Bingo
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez tenter votre chance au grand loto Organisé par la Société Carnavalesque de Sarreguemines.
Cartons en vente sur place.
Des lots à gagner, de la bonne humeur et une belle ambiance garantie !
Buvette et restauration sur place !
Réservation auprès de Emma 06 27 30 70 18 ou de Manuella 06 41 93 14 58Tout public
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Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com
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English :
Come try your luck at the big bingo game organized by the Sarreguemines Carnival Society.
Bingo cards on sale at the venue.
Prizes to be won, good cheer, and a great atmosphere guaranteed!
Refreshments and food available on site!
Reservations: contact Emma at 06 27 30 70 18 or Manuella at 06 41 93 14 58
L’événement Loto Bingo Sarreguemines a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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