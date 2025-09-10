Loto Bingo Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines

dimanche 6 septembre 2026 · Maison de Quartier de Beausoleil · Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Loto Bingo

Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez tenter votre chance au grand loto Organisé par la Société Carnavalesque de Sarreguemines.

Cartons en vente sur place.

Des lots à gagner, de la bonne humeur et une belle ambiance garantie !

Buvette et restauration sur place !

Réservation auprès de Emma 06 27 30 70 18 ou de Manuella 06 41 93 14 58Tout public

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Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try your luck at the big bingo game organized by the Sarreguemines Carnival Society.

Bingo cards on sale at the venue.

Prizes to be won, good cheer, and a great atmosphere guaranteed!

Refreshments and food available on site!

Reservations: contact Emma at 06 27 30 70 18 or Manuella at 06 41 93 14 58

L’événement Loto Bingo Sarreguemines a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES