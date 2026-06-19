Danse A4 (comme la feuille) Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines samedi 26 septembre 2026.

Sarreguemines

Danse A4 (comme la feuille)

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Par la Cie Chicos Mambo.

Dès 6 ans.

Une fois de plus, Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles.

Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux de gestes comme un Pas de quatre de Jules Perrot, rythmés par Les Quatre Saisons de Vivaldi. Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature du plus feuillu des chorégraphes une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour ou encore la poésie.

A4 promet de plaire à toutes les générations !Tout public

20 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

By the Chicos Mambo Company.

Ages 6 and up.

Once again, Philippe Lafeuille has gone out of his way to create a visual world that’s truly one of a kind.

Four worlds come together in a “Connect 4” of movement, much like Jules Perrot’s “Pas de quatre,” set to the rhythm of Vivaldi’s “The Four Seasons.” No matter what happens, at the bottom of this A4 page you’ll find the signature style of the most creative of choreographers: a joyful and inventive creation where dance plays just as well with theater as it does with the circus, humor, or even poetry.

A4 promises to delight all generations!

L’événement Danse A4 (comme la feuille) Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES