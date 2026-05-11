Dîner de solidarité Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines
Dîner de solidarité Maison de Quartier de Neunkirch Sarreguemines samedi 6 juin 2026.
Sarreguemines
Dîner de solidarité
Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée organisée par Agir Ensemble, au profit des personnes atteintes d’un cancer.
Animation musicale Tiyou, Johanna, Jennifer et Charel.
Au menu Cuisses de poulets farcies gratin dauphinois légumes fromage charlotte aux fraises (sur son lit de crème anglaise).
Boissons non comprises.
Sur réservation places limitées.Tout public
32 .
Maison de Quartier de Neunkirch 13A rue des Romains Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 81 36 32 88 agirensemble57@yahoo.fr
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English :
Evening organized by Agir Ensemble, in aid of cancer sufferers.
Musical entertainment: Tiyou, Johanna, Jennifer and Charel.
Menu: Stuffed chicken thighs gratin dauphinois vegetables cheese strawberry charlotte (on a bed of custard).
Drinks not included.
Reservations required places limited.
L’événement Dîner de solidarité Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-11 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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