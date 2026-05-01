Sarreguemines

Mercredi au Musée des tout petits

15-17 rue Poincaré Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Pour les enfants de 18 à 36 mois (gratuit), accompagnés d’un adulte (payant) + 5€ pour l’animation.

Un mercredi au musée consacré aux tout petits ! La matinée débute par un conte, les aventures de Lin et petit dragon, et sa poursuit avec des activités qui permettront aux tout petits de se familiariser avec la céramique (jeux tactiles, sonores) dans le cadre exceptionnel du Jardin d’hiver.

Inscription auprès du musée (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

15-17 rue Poincaré Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

For children aged 18 to 36 months (free), accompanied by an adult (paying) + 5? for animation.

A Wednesday at the museum dedicated to the very young! The morning begins with a story, The Adventures of Lin and the Little Dragon, and continues with activities to familiarize the little ones with ceramics (tactile and sound games) in the exceptional setting of the Winter Garden.

Please register with the museum (subject to availability).

L’événement Mercredi au Musée des tout petits Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES