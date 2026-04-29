Festival du Patrimoine Naturel Conférence prairies, haies et pré-vergers, une visite virtuelle Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines

Sarreguemines

Festival du Patrimoine Naturel Conférence prairies, haies et pré-vergers, une visite virtuelle

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 21:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Conférence proposée par le Syndicat des Arboriculteurs de Welferding et animée par Kristof Aderhold, Martine Feicht et Gilles Weiskircher.

Conférence interactive en photos sur espace naturel, façonné par l’activité humaine en périphérie de la ville. Les différents écosystèmes comme les pairies calcaires, les haies champêtres et les pré-vergers dans divers états sont présentés avec des explications concernant la biodiversité dans ces lieux, l’entretien et les différentes variétés d’arbres dans les vergers. L’histoire des pré-vergers comme une ancienne zone d’économie rurale, sera abordée.

Un tour d’horizon des différentes saisons des vergers et prairies et, en bonus, un exposé sur les orchidées présentes sur nos prairies calcaires par Gilles Weiskircher.

Le pré-verger est un type de conduite de verger très ancien. Site autrefois utilisé a des fins agricoles et pour l’auto approvisionnement (champs, vergers, pâturages) sont en train de se transformer en prairies ou en broussailles. Cependant, il reste des îlots de verger entretenus. Ces trois écosystèmes contribuent, chacun à sa manière, à la biodiversité. D’autres parcelles sont transformées en agriculture intensive.

Présentation des lieux et de leur valeur écologique faune, flore, variétés des arbres fruitiers, modes d’entretien. Explications et photos des différentes saisons.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Conference organized by the Welferding Tree Growers’ Association and hosted by Kristof Aderhold, Martine Feicht and Gilles Weiskircher.

Interactive photo lecture on a natural area shaped by human activity on the outskirts of town. Different ecosystems such as limestone pairies, country hedges and meadow orchards in various states are presented, with explanations about biodiversity in these places, maintenance and the different varieties of trees in the orchards. The history of meadow orchards as an ancient rural economic zone will also be discussed.

An overview of the different seasons in orchards and meadows and, as a bonus, a talk on the orchids found on our limestone meadows by Gilles Weiskircher.

The pre-orchard is a very old type of orchard. Sites once used for farming and self-supply (fields, orchards, pastures) are being transformed into meadows or scrubland. However, patches of orchard remain. Each of these three ecosystems contributes in its own way to biodiversity. Other plots have been converted to intensive agriculture.

Presentation of the site and its ecological value: fauna, flora, varieties of fruit trees, maintenance methods. Explanations and photos of the different seasons.

Register with the Tourist Office by phone or e-mail.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Conférence prairies, haies et pré-vergers, une visite virtuelle Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES