Hexenaacht et Maiboom Fête des sorcières et Reines de Mai rue Sainte-Croix Sarreguemines

Sarreguemines

Hexenaacht et Maiboom Fête des sorcières et Reines de Mai

rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 16:30:00

fin : 2026-04-30 18:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Mir redde Platt célèbre le printemps à Sarreguemines avec sorcières, reines et rois de mai ! Entre folklore, traditions et animations, cet événement festif rassemble Patrimoine Vivant et les enfants et jeunes des Francas et du Centre socioculturel.

Au programme chants et danses, végétalisation du décor, défilé en lien avec les cultures et la nature, farces, poésies à partir du langagier amoureux des plantes, déguisements de sorcières et autres personnages païens.Tout public

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rue Sainte-Croix Place de la République Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Mir redde Platt celebrates spring in Sarreguemines with witches, queens and May kings! This festive event brings together folklore, traditions and entertainment with Patrimoine Vivant and children and young people from the Francas and the Centre Socioculturel.

On the program: songs and dances, plant decorations, parades linked to cultures and nature, jokes, poems based on the language of plant lovers, costumes of witches and other pagan characters.

L’événement Hexenaacht et Maiboom Fête des sorcières et Reines de Mai Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES