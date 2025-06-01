Circuit rando du val de blies Sarreguemines Moselle

Circuit rando du val de blies Sarreguemines Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit rando du val de blies Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit rando du val de blies 57200 Sarreguemines Moselle Grand Est

Durée : 330 Distance : 20000.0 Tarif :

Une randonnée transfrontalière

Partez du parking de la Maison de Quartier de Folpersviller en suivant le disque jaune, passez devant l’église, traversez la route, engagez-vous dans la ruelle et descendez la rue de l’Iris. A 80 m sur votre gauche, au sein d’un ancien cimetière, se dresse la chapelle gothique Sainte Barbe, elle serait contemporaine à l’église de Zetting qui date du XVe siècle. Une ancienne croix en grès des Vosges est adossée contre le mur à côté de l’entrée de la chapelle. Reprenez ensuite sur votre droite et suivez la rue Sainte Barbe jusqu’aux dernières maisons, engagez-vous ensuite sur le chemin du Bruchwies.

200 m plus loin tournez à gauche en longeant la clôture de la station de broyage jusqu’à la lisière de la forêt du Bauerwald. Traversez cette dernière en suivant le balisage. Vous apprécierez la belle vue sur le Bliesgau et le plateau de Folpersviller depuis les pâturages.

Poursuivez votre chemin jusqu’à la rue de la forêt, montez à droite en passant devant l’ancienne Auberge du Parkways, traversez le pont du chemin de fer puis tournez à gauche en longeant le talus de la voie S.N.C.F.

Au bout du chemin engagez-vous par la droite sur le Cobachweg. Après 500 m tournez à gauche en montant par un chemin rural qui aboutit sur une voie communale qu’il faut suivre à droite jusqu’au pont du chemin de fer de l’ancienne ligne Sarreguemines-Bitche.

Avant le pont suivez le sentier qui longe la voie sur 900m, ensuite traversez par la gauche la Maywald.

A la sortie du bois profitez du panorama sur la vallée de la Blies avant de descendre sur Bliesbruck. Contournez Bliesbruck par la rue de la Blies aboutissant sur la rue principale puis celle de Robert Schuman pour atteindre le Parc Archéologique. Vous avez la possibilité de profiter d’aires de pique-nique pour déjeuner à l’intérieur du Parc Archéologique ou à Bliesbruck.

Le retour sur Folpersviller s’effectue jusqu’au pont de Bliesbruck par le même chemin qu’à l’aller, avec une petite variante passant par la rue Gallo-Romaine.

A Bliesbruck passez le pont de la Blies, suivez les rues Pasteur et de l’Abbé Zoller avant de vous engager sur le Gräfinthalerweg jusqu’à Habkirchen.

Suivez le disque jaune par la Kirchenstrasse, la Prälat-Roth-Strasse, la Zweibrückenstrasse, puis tournez à gauche pour prendre la Blieskastelstrasse. Juste avant le pont à gauche se situe le Musée de la Douane qui se visite sur rendez-vous ou chaque troisième dimanche du mois de 14h à 17h.

Traversez le pont de l’Europe, puis empruntez au bout de la rue à gauche celle de l’Eglise, ensuite montez à droite la rue du château.

A l’intersection des deux rues à gauche se dresse une petite chapelle. Un petit détour s’impose jusqu’aux ruines du Château de Frauenberg cent mètres plus loin. A 500m du circuit, en bordure de la D 82, se situe également un cimetière israélite.

Poursuivez la randonnée par la rue des Rossignols, prolongez la montée par un chemin rural pour atteindre le château d’eau et le plateau de la Wilherheide où un panorama de 360° s’offre à vous.

Continuez sur Folpersviller par un chemin carrossable, prenez ensuite à droite la rue de Blies-Ebersing pour revenir par la rue de Folpersviller et celle du groupe scolaire au point de départ.

Départ parking de la Maison de Quartier de Folpersviller ou du parking du Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim

Balisage disque jaune

Difficulté moyenne

http://club-vosgien-sarreguemines.com/ +33 6 78 83 81 19

English :

A cross-border hike

Leave the car park of the Maison de Quartier de Folpersviller by following the yellow disc, go past the church, cross the road, enter the alley and go down the rue de l’Iris. At 80 m on your left, in the heart of an old cemetery, stands the gothic chapel Sainte Barbe, it is contemporary to the church of Zetting which dates from the 15th century. An old Vosges sandstone cross is leaning against the wall next to the entrance of the chapel. Then turn right and follow the rue Sainte Barbe until you reach the last houses, then take the Bruchwies road.

200 m further on, turn left along the fence of the shredding plant to the edge of the Bauerwald forest. Cross the Bauerwald following the signposts. From the pastures you can enjoy the beautiful view of the Bliesgau and the Folpersviller plateau

Continue on to rue de la forêt, go up to the right past the old Parkways Inn, cross the railway bridge and turn left along the embankment of the S.N.C.F. track

At the end of the road turn right into the Cobachweg. After 500 m turn left up a country lane which leads to a municipal road which you have to follow on the right until you reach the bridge over the old Sarreguemines-Bitche railway line

Before the bridge follow the path along the road for 900m, then cross the Maywald on the left

At the exit of the wood enjoy the panorama over the Blies valley before descending to Bliesbruck. Go around Bliesbruck by the rue de la Blies ending on the main street and then the rue de Robert Schuman to reach the Archaeological Park. There are picnic areas for lunch in the Archaeological Park or in Bliesbruck.

The return journey to Folpersviller is made to the Bliesbruck bridge by the same route as the outward journey, with a small variant via the Gallo-Roman street

In Bliesbruck, cross the Blies bridge, follow the Pasteur and Abbot Zoller streets before entering the Gräfinthalerweg to Habkirchen

Follow the yellow disk via Kirchenstrasse, Prälat-Roth-Strasse, Zweibrückenstrasse, then turn left into Blieskastelstrasse. Just before the bridge on the left is the Customs Museum, which can be visited by appointment or every third Sunday of the month from 2 to 5 pm.

Cross the Europe bridge, then take the left at the end of the street to the left of the church, then go up to the right of the street of the castle

At the intersection of the two streets on the left is a small chapel. A short detour is necessary to the ruins of Frauenberg Castle a hundred metres further on. 500m from the circuit, along the D 82, there is also a Jewish cemetery

Continue the hike through the rue des Rossignols, continue the climb by a rural path to reach the water tower and the Wilherheide plateau where a 360° panorama is offered to you

Continue on Folpersviller on a road that can be driven on, then turn right into the Rue de Blies-Ebersing and return via the Rue de Folpersviller and the school group’s street to the starting point

Departure: parking lot of the Maison de Quartier in Folpersviller or the parking lot of the European Archaeological Park in Bliesbruck-Reinheim

Beaconing: yellow disc

Deutsch :

Eine grenzüberschreitende Wanderung

Starten Sie vom Parkplatz des Gemeindezentrums von Folpersviller und folgen Sie der gelben Scheibe, gehen Sie an der Kirche vorbei, überqueren Sie die Straße, biegen Sie in die Gasse ein und gehen Sie die Rue de l’Iris hinunter. Nach 80 m auf der linken Seite befindet sich auf einem alten Friedhof die gotische Kapelle Sainte Barbe. Sie soll zeitgleich mit der Kirche von Zetting aus dem 15. Ein altes Kreuz aus Vogesensandstein lehnt an der Mauer neben dem Eingang der Kapelle. Folgen Sie der Rue Sainte Barbe bis zu den letzten Häusern und biegen Sie dann in den Chemin du Bruchwies ein.

nach 200 m biegen Sie links ab und gehen am Zaun der Schredderstation entlang bis zum Rand des Bauerwaldes. Durchqueren Sie diesen, indem Sie der Markierung folgen. Sie werden die schöne Aussicht von den Weiden auf den Bliesgau und das Plateau von Folpersviller genießen

Gehen Sie weiter bis zur Rue de la forêt, gehen Sie rechts hinauf, vorbei an der ehemaligen Auberge du Parkways, überqueren Sie die Eisenbahnbrücke und biegen Sie dann links ab, entlang der Böschung der S.N.C.F.-Gleise

Am Ende des Weges biegen Sie rechts in den Cobachweg ein. Nach 500 m biegen Sie links ab und fahren auf einem Feldweg bergauf, der auf einen Gemeindeweg mündet, dem Sie rechts bis zur Eisenbahnbrücke der ehemaligen Linie Sarreguemines-Bitche folgen

Vor der Brücke folgen Sie dem Weg, der 900 m entlang der Bahnlinie verläuft

Am Ende des Waldes genießen Sie die Aussicht auf das Blies-Tal, bevor Sie nach Bliesbruck hinabsteigen. Umfahren Sie Bliesbruck auf der Rue de la Blies, die in die Hauptstraße und dann in die Rue de Robert Schuman mündet, um den Archäologischen Park zu erreichen. Im Archäologischen Park oder in Bliesbruck gibt es Picknickplätze, an denen Sie Ihr Mittagessen genießen können.

Der Rückweg nach Folpersviller erfolgt bis zur Brücke von Bliesbruck auf demselben Weg wie auf dem Hinweg, mit einer kleinen Variante durch die Rue Gallo-Romaine

In Bliesbruck überqueren Sie die Bliesbrücke und folgen der Rue Pasteur und der Rue de l’Abbé Zoller, bevor Sie in den Gräfinthalerweg bis nach Habkirchen einbiegen

Folgen Sie der gelben Scheibe durch die Kirchenstraße, die Prälat-Roth-Straße, die Zweibrückenstraße und biegen Sie dann links in die Blieskastelstraße ab. Kurz vor der Brücke auf der linken Seite befindet sich das Zollmuseum, das nach Vereinbarung oder jeden dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr besichtigt werden kann.

Überqueren Sie die Europabrücke und gehen Sie am Ende der Straße links in die Rue de l’Eglise, dann rechts die Rue du Château hinauf

An der Kreuzung der beiden Straßen auf der linken Seite steht eine kleine Kapelle. Ein kleiner Umweg lohnt sich bis zu den Ruinen des Schlosses Frauenberg hundert Meter weiter. 500 m vom Rundweg entfernt, am Rande der D 82, befindet sich auch ein israelitischer Friedhof

Setzen Sie die Wanderung durch die Rue des Rossignols fort und verlängern Sie den Anstieg auf einem Feldweg, um den Wasserturm und das Plateau der Wilherheide zu erreichen, wo sich Ihnen ein 360°-Panorama bietet

Gehen Sie auf einem Fahrweg weiter nach Folpersviller, biegen Sie dann rechts in die Rue de Blies-Ebersing ab und kehren Sie über die Rue de Folpersviller und die Rue du groupe scolaire zum Ausgangspunkt zurück

Start: Parkplatz des Maison de Quartier in Folpersviller oder vom Parkplatz des Europäischen Archäologischen Parks von Bliesbruck-Reinheim aus

Markierung: gelbe Scheibe

Italiano :

Una passeggiata transfrontaliera

Uscire dal parcheggio della Maison de Quartier de Folpersviller seguendo il disco giallo, passare davanti alla chiesa, attraversare la strada, entrare nel vicolo e percorrere la rue de l’Iris. A 80 m sulla sinistra, nel cuore di un ex cimitero, si trova la cappella gotica di Sainte Barbe, che si pensa sia contemporanea alla chiesa di Zetting del XV secolo. Una vecchia croce in pietra arenaria dei Vosgi è appoggiata al muro accanto all’ingresso della cappella. Poi girate a destra e seguite la rue Sainte Barbe fino alle ultime case, quindi prendete lo chemin du Bruchwies.

dopo 200 m, svoltate a sinistra lungo la recinzione dell’impianto di frantumazione fino a raggiungere il margine del bosco di Bauerwald. Attraversare il bosco seguendo le indicazioni. Dai pascoli si gode di una splendida vista sul Bliesgau e sull’altopiano di Folpersviller

Proseguire fino a rue de la forêt, salire a destra passando davanti al vecchio Auberge du Parkways, attraversare il ponte ferroviario e poi svoltare a sinistra lungo il terrapieno della pista S.N.C.F

Alla fine del sentiero, svoltare a destra sul Cobachweg. Dopo 500 m si svolta a sinistra su un viottolo di campagna che conduce a una strada comunale da seguire a destra fino al ponte ferroviario della vecchia linea Sarreguemines-Bitche

Prima del ponte, seguire il sentiero lungo la ferrovia per 900 m, quindi attraversare il Maywald sulla sinistra

Alla fine del bosco, godetevi la vista sulla valle di Blies prima di scendere a Bliesbruck. Percorrere Bliesbruck in rue de la Blies e poi in rue de Robert Schuman per raggiungere il Parco Archeologico. Per il pranzo sono disponibili aree picnic all’interno del Parco Archeologico o a Bliesbruck.

Il ritorno a Folpersviller segue lo stesso percorso dell’andata fino al ponte di Bliesbruck, con una piccola variazione attraverso Rue Gallo-Romaine

A Bliesbruck, attraversate il ponte di Blies, seguite Rue Pasteur e Rue de l’Abbé Zoller e poi seguite il Gräfinthalerweg fino a Habkirchen

Seguire il disco giallo passando per Kirchenstrasse, Prälat-Roth-Strasse, Zweibrückenstrasse, quindi svoltare a sinistra in Blieskastelstrasse. Poco prima del ponte, sulla sinistra, si trova il Museo della Dogana, che può essere visitato su appuntamento o ogni terza domenica del mese dalle 14.00 alle 17.00.

Attraversare il Ponte d’Europa, poi alla fine della strada girare a sinistra in Church Street, quindi a destra in Castle Street

All’incrocio delle due strade, sulla sinistra, si trova una piccola cappella. Una breve deviazione è necessaria per raggiungere le rovine del Castello di Frauenberg, 100 metri più avanti. Un cimitero ebraico si trova anche a 500 m dal tour, ai margini della D 82

Continuate la passeggiata lungo la Rue des Rossignols e proseguite su un sentiero di campagna per raggiungere la torre dell’acqua e l’altopiano di Wilherheide, da cui si gode di un panorama a 360°

Proseguire su Folpersviller lungo una strada carrozzabile, quindi svoltare a destra in rue de Blies-Ebersing per tornare al punto di partenza lungo rue de Folpersviller e rue du groupe scolaire

Punto di partenza: parcheggio della Maison de Quartier de Folpersviller o parcheggio del Parco Archeologico Europeo di Bliesbruck-Reinheim

Marcatura: disco giallo

Español :

Un paseo transfronterizo

Salga del aparcamiento de la Maison de Quartier de Folpersviller siguiendo el disco amarillo, pase por delante de la iglesia, cruce la carretera, entre en el callejón y baje por la rue de l’Iris. A 80 m a su izquierda, en el corazón de un antiguo cementerio, se encuentra la capilla gótica de Sainte Barbe, que se cree que es contemporánea de la iglesia del siglo XV de Zetting. Una antigua cruz de arenisca de los Vosgos está apoyada en la pared junto a la entrada de la capilla. A continuación, gire a la derecha y siga la rue Sainte Barbe hasta las últimas casas, y luego tome el chemin du Bruchwies.

después de 200 m, gire a la izquierda a lo largo de la valla de la planta de trituración hasta llegar al borde del bosque de Bauerwald. Atraviese el bosque siguiendo las señales. Desde los pastos se puede disfrutar de la hermosa vista del Bliesgau y de la meseta de Folpersviller

Continúe su camino hasta la rue de la forêt, suba a la derecha pasando por delante del antiguo Auberge du Parkways, cruce el puente del ferrocarril y luego gire a la izquierda por el terraplén de la vía del S.N.C.F

Al final del camino, gire a la derecha en el Cobachweg. Después de 500 m, gire a la izquierda por un camino rural que conduce a una carretera comunal que debe seguir a la derecha hasta el puente ferroviario de la antigua línea Sarreguemines-Bitche

Antes del puente, siga el camino a lo largo de la vía férrea durante 900 m, luego cruce el Maywald a la izquierda

Al final del bosque, disfrute de la vista sobre el valle de Blies antes de descender a Bliesbruck. Recorra Bliesbruck por la calle de la Blies y luego por la calle de Robert Schuman para llegar al Parque Arqueológico. Hay zonas de picnic para comer dentro del Parque Arqueológico o en Bliesbruck.

El viaje de vuelta a Folpersviller sigue la misma ruta que en el viaje de ida hasta el puente de Bliesbruck, con una pequeña variación por la calle Gallo-Romaine

En Bliesbruck, cruce el puente de Blies, siga la Rue Pasteur y la Rue de l’Abbé Zoller y luego siga la Gräfinthalerweg hasta Habkirchen

Siga el disco amarillo por la Kirchenstrasse, la Prälat-Roth-Strasse, la Zweibrückenstrasse, y luego gire a la izquierda en la Blieskastelstrasse. Justo antes del puente, a la izquierda, se encuentra el Museo de la Aduana, que puede visitarse con cita previa o cada tercer domingo del mes de 14 a 17 horas.

Cruce el Puente de Europa, y al final de la calle gire a la izquierda en la calle de la Iglesia, y luego a la derecha en la calle del Castillo

En la intersección de las dos calles a la izquierda hay una pequeña capilla. Hay que desviarse un poco hacia las ruinas del castillo de Frauenberg, 100 metros más adelante. También hay un cementerio judío a 500 metros del recorrido, al borde de la D 82

Continúe el paseo por la Rue des Rossignols y siga por un camino rural para llegar a la torre de agua y a la meseta de Wilherheide, donde podrá disfrutar de un panorama de 360°

Continúe por Folpersviller por un camino de carruajes, luego gire a la derecha en la calle de Blies-Ebersing para volver al punto de partida por la calle de Folpersviller y la calle del grupo escolar

Punto de partida: aparcamiento de la Maison de Quartier de Folpersviller o el aparcamiento del Parque Arqueológico Europeo de Bliesbruck-Reinheim

Marcado: disco amarillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain