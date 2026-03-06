Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens Rouhling & Sarreguemines Sarreguemines

Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens

Sortie nature dédiée à la découverte des amphibiens, avec Thierry Gydé, animateur nature au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Inscription obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr

Rendez-vous au parking du golf (allée du golf 57520 Rouhling).

Prévoir des bottes.Tout public

Rouhling & Sarreguemines Allée du Golf Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 censarrebourg@cren-lorraine.fr

Nature outing dedicated to the discovery of amphibians, with Thierry Gydé, nature coordinator at the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Registration required on 03 87 03 00 97 or animation@cen-lorraine.fr

Meet at the golf course parking lot (allée du golf 57520 Rouhling).

Bring boots.

