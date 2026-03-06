Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens Rouhling & Sarreguemines Sarreguemines
Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens Rouhling & Sarreguemines Sarreguemines samedi 25 avril 2026.
Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens
Rouhling & Sarreguemines Allée du Golf Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Sortie nature dédiée à la découverte des amphibiens, avec Thierry Gydé, animateur nature au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.
Inscription obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr
Rendez-vous au parking du golf (allée du golf 57520 Rouhling).
Prévoir des bottes.Tout public
Rouhling & Sarreguemines Allée du Golf Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 censarrebourg@cren-lorraine.fr
English :
Nature outing dedicated to the discovery of amphibians, with Thierry Gydé, nature coordinator at the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.
Registration required on 03 87 03 00 97 or animation@cen-lorraine.fr
Meet at the golf course parking lot (allée du golf 57520 Rouhling).
Bring boots.
L’événement Sortie nature Le retour de la nature en faveur des amphibiens Sarreguemines a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES