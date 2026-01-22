Théâtre Mon jour de chance Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Théâtre Mon jour de chance

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un deux. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?Tout public

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

What would you do if you could go back in time and change the course of your life?

Sébastien is spending a weekend with some childhood friends. They remember how they used to let fate decide for them, making all their decisions by rolling the dice. Sébastien remembers precisely one evening when he rolled a two. If only he’d rolled a six, his life would have been so much better. He’s convinced of that. But what if fate gave him the chance to play again?

