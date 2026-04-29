Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre Sarreguemines
Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre Sarreguemines lundi 18 mai 2026.
Sarreguemines
Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre
Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18 15:30:00
Date(s) :
2026-05-18
Organisée par l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences et animée par Mme Arlette Kremer.
Évocation du patrimoine historique et de la création du Canal, la confluence des 2 rivières Sarre et Blies, présentation de la faune (oiseaux et poissons) et de la flore en présence et description du Square Bennett.
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte responsable (proximité de la voie d’eau).
Tenue appropriée à la marche et à la météo du jour.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public
0 .
Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Sarreguemines Confluences Tourist Office and hosted by Arlette Kremer.
An evocation of the historical heritage and creation of the Canal, the confluence of the 2 rivers Sarre and Blies, a presentation of the fauna (birds and fish) and flora present and a description of Square Bennett.
Children must be accompanied by a responsible adult (due to the proximity of the waterway).
Appropriate clothing for the walk and the day’s weather.
To register, contact the Tourist Office by telephone or e-mail.
L’événement Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Sarreguemines (Moselle)
- Fête de la danse Sarreguemines 29 avril 2026
- Hexenaacht et Maiboom Fête des sorcières et Reines de Mai rue Sainte-Croix Sarreguemines 30 avril 2026
- Théâtre Mon jour de chance Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines 1 mai 2026
- Canal de la Sarre Sarreguemines Moselle 1 mai 2026
- Circuit rando du val de blies Sarreguemines Moselle 1 mai 2026