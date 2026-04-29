Sarreguemines

Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre

Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18 15:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Organisée par l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences et animée par Mme Arlette Kremer.

Évocation du patrimoine historique et de la création du Canal, la confluence des 2 rivières Sarre et Blies, présentation de la faune (oiseaux et poissons) et de la flore en présence et description du Square Bennett.

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte responsable (proximité de la voie d’eau).

Tenue appropriée à la marche et à la météo du jour.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.Tout public

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Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Organized by the Sarreguemines Confluences Tourist Office and hosted by Arlette Kremer.

An evocation of the historical heritage and creation of the Canal, the confluence of the 2 rivers Sarre and Blies, a presentation of the fauna (birds and fish) and flora present and a description of Square Bennett.

Children must be accompanied by a responsible adult (due to the proximity of the waterway).

Appropriate clothing for the walk and the day’s weather.

To register, contact the Tourist Office by telephone or e-mail.

L’événement Festival du Patrimoine Naturel Découverte du patrimoine naturel et historique du bord de Sarre Sarreguemines a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES