Sarreguemines

Expo Street Art et mapping

Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-26

La galerie Arpège de l’Institution Saint Chrétienne vous présente sa nouvelle expo autour du Street Art avec

– Marion Garigue photographe urbex.

– Joshua Sucré Zimmermann illustrateur.

Wayne Sleeth peintre, graveur.

MAPPING Street Art en extérieur à la tombée de la nuit.Tout public

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Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 32 60 42 88 galerie.arpege@gmail.com

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English :

The Arpège gallery at the Institution Saint Chrétienne presents its new Street Art exhibition with

– Marion Garigue urbex photographer.

– Joshua Sucré Zimmermann illustrator.

Wayne Sleeth painter, engraver.

MAPPING Street Art outdoors at dusk.

L’événement Expo Street Art et mapping Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES