Expo Street Art et mapping Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne Sarreguemines
Expo Street Art et mapping Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne Sarreguemines vendredi 15 mai 2026.
Sarreguemines
Expo Street Art et mapping
Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-26
La galerie Arpège de l’Institution Saint Chrétienne vous présente sa nouvelle expo autour du Street Art avec
– Marion Garigue photographe urbex.
– Joshua Sucré Zimmermann illustrateur.
Wayne Sleeth peintre, graveur.
MAPPING Street Art en extérieur à la tombée de la nuit.Tout public
0 .
Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 32 60 42 88 galerie.arpege@gmail.com
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English :
The Arpège gallery at the Institution Saint Chrétienne presents its new Street Art exhibition with
– Marion Garigue urbex photographer.
– Joshua Sucré Zimmermann illustrator.
Wayne Sleeth painter, engraver.
MAPPING Street Art outdoors at dusk.
L’événement Expo Street Art et mapping Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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