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Expo Street Art et mapping Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne Sarreguemines

Expo Street Art et mapping Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne Sarreguemines

Expo Street Art et mapping Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne Sarreguemines vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne

Adresse : 20 rue Sainte Croix

Ville : 57200 Sarreguemines

Département : Moselle

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarreguemines

Expo Street Art et mapping

Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-26

La galerie Arpège de l’Institution Saint Chrétienne vous présente sa nouvelle expo autour du Street Art avec
– Marion Garigue photographe urbex.
– Joshua Sucré Zimmermann illustrateur.
Wayne Sleeth peintre, graveur.

MAPPING Street Art en extérieur à la tombée de la nuit.Tout public
0  .

Galerie Arpège Institution Sainte Chrétienne 20 rue Sainte Croix Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 32 60 42 88  galerie.arpege@gmail.com

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English :

The Arpège gallery at the Institution Saint Chrétienne presents its new Street Art exhibition with
– Marion Garigue urbex photographer.
– Joshua Sucré Zimmermann illustrator.
Wayne Sleeth painter, engraver.

MAPPING Street Art outdoors at dusk.

L’événement Expo Street Art et mapping Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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