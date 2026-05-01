Projection du film restauré D’r Herr Maire Cinéma Le Forum Sarreguemines

Sarreguemines

Projection du film restauré D’r Herr Maire

Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

En coopération avec les Musées de Sarreguemines et l’association Sarreguemines Passions, Mir redde Platt souhaite mettre en valeur le patrimoine théâtral et cinématographique tout en sensibilisant le public à l’importance de la conservation des œuvres.

Il associe plusieurs actions complémentaires une projection du film restauré, une présentation scientifique sur l’histoire de la pièce et du film, ainsi qu’une exposition au Musée de la Faïence de Sarreguemines.

La projection

La pièce originale, écrite par Gustave Stoskopf en 1898, constitue un jalon majeur du théâtre alsacien. Son adaptation cinématographique par Jacques Séverac en 1939, sortie en 1940, représente un témoignage rare de la langue alsacienne portée à l’écran. La présentation du film restauré permet aujourd’hui de préserver et de transmettre une œuvre emblématique, en restituant son intensité dramatique et son éclat visuel.

Présentation par Nicolas Stoskopf (petit-fils de l’auteur)

Réservation obligatoire auprès du musée.Tout public

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Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

In cooperation with the Sarreguemines Museums and the Sarreguemines Passions association, Mir redde Platt aims to showcase our theatrical and cinematographic heritage, while raising public awareness of the importance of conserving works of art.

It combines several complementary actions: a screening of the restored film, a scientific presentation on the history of the play and the film, and an exhibition at the Musée de la Faïence in Sarreguemines.

The screening

The original play, written by Gustave Stoskopf in 1898, is a major milestone in Alsatian theater. Its film adaptation by Jacques Séverac in 1939, released in 1940, is a rare testimony to the Alsatian language brought to the screen. The presentation of the restored film now makes it possible to preserve and pass on this emblematic work, restoring its dramatic intensity and visual brilliance.

Presentation by Nicolas Stoskopf (author?s grandson)

Reservations required at the museum.

L’événement Projection du film restauré D’r Herr Maire Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES