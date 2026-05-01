Mercredi au Musée Tourne ton bol ! Moulin de la Blies Sarreguemines

Sarreguemines

Mercredi au Musée Tourne ton bol !

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Pour les enfants dès 13 ans (gratuit), accompagnés d’un adulte (billet d’entrée au tarif réduit 5€) + 5€ pour l’animation.

Plongez les mains dans la terre et découvrez le plaisir du tournage en créant votre propre bol. Pas à pas, vous apprendrez à centrer, façonner et donner vie à une pièce unique.

Un moment créatif, apaisant et accessible à tous. Repartez avec un bol fait de vos mains, plein de caractère.

Inscription auprès du musée (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

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English :

For children aged 13 and over (free), accompanied by an adult (reduced admission 5?) + 5? for the animation.

Dip your hands in the clay and discover the pleasure of throwing by creating your own bowl. Step by step, you’ll learn how to center, shape and bring to life a unique piece.

A creative, soothing experience, accessible to all. You’ll leave with a bowl made by your own hands, full of character.

Please register with the museum (subject to availability).

L’événement Mercredi au Musée Tourne ton bol ! Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES