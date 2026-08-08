Braderie des Commerçants Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Braderie des Commerçants Saintois
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Grande Braderie organisée par l’Association des Commerçants Saintois.
Venez profiter de bonnes affaires chez vos commerçants saintois. .
Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 51 99
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English :
Big Flea Market organized by the Association des Commerçants Saintois.
L’événement Braderie des Commerçants Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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