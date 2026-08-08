Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Braderie des Commerçants Saintois

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grande Braderie organisée par l’Association des Commerçants Saintois.

Venez profiter de bonnes affaires chez vos commerçants saintois. .

Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 51 99

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English :

Big Flea Market organized by the Association des Commerçants Saintois.

L’événement Braderie des Commerçants Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer