Braderie d’été avant première des commerçants Coutances
Braderie d’été avant première des commerçants Coutances jeudi 30 juillet 2026.
Coutances
Braderie d’été avant première des commerçants
Centre ville Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez nombreux pour profiter des offres proposées par les commerçants, en avant-première, du 30 au 31 juillet.
A partir du 1er août pour tous, grande braderie d’été des commerçants et vide-greniers des particuliers.
Brocanteurs 2€/m, inscription avant le 1er juillet ou après le 27 juillet auprès de l’UCAC (Union Commerçants Artisans de Coutances) au 02 33 45 13 47. .
Centre ville Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47 ucac.coutances@hotmail.fr
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English : Braderie d’été avant première des commerçants
L’événement Braderie d’été avant première des commerçants Coutances a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme
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