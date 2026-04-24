Coutances

Braderie d’été avant première des commerçants

Centre ville Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez nombreux pour profiter des offres proposées par les commerçants, en avant-première, du 30 au 31 juillet.

A partir du 1er août pour tous, grande braderie d’été des commerçants et vide-greniers des particuliers.

Brocanteurs 2€/m, inscription avant le 1er juillet ou après le 27 juillet auprès de l’UCAC (Union Commerçants Artisans de Coutances) au 02 33 45 13 47. .

Centre ville Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 13 47 ucac.coutances@hotmail.fr

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English : Braderie d’été avant première des commerçants

L’événement Braderie d’été avant première des commerçants Coutances a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme