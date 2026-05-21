Concarneau

Braderie d’été

Centre ville Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Commerçants de la ville et commerçants ambulants.

Les rues de Concarneau s’animent pour la braderie estivale venez flâner, chiner et profiter des bons plans au cœur de la ville bleue !

Organisé par l’union des commerçants .

Centre ville Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10

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English :

L’événement Braderie d’été Concarneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OTC CCA