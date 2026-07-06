AGENDA · Arcachon
Braderie d’été des commerçants du Moulleau Arcachon
jeudi 20 août 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Braderie d’été des commerçants du Moulleau
Avenue Notre-Dame-des-Passes Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans les jardins de Notre-Dame-des-Passes .
Avenue Notre-Dame-des-Passes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 04 72 62 comite.moulleau.village@gmail.com
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English : Braderie d’été des commerçants du Moulleau
L’événement Braderie d’été des commerçants du Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Arcachon
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