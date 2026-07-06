Informations pratiques

Arcachon

Braderie d’été des commerçants du Moulleau

Avenue Notre-Dame-des-Passes Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Dans les jardins de Notre-Dame-des-Passes .

Avenue Notre-Dame-des-Passes Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 04 72 62 comite.moulleau.village@gmail.com

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English : Braderie d’été des commerçants du Moulleau

L’événement Braderie d’été des commerçants du Moulleau Arcachon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Arcachon