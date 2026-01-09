Braderie du Secours Populaire

165 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

2026-07-18

Vente de vêtements, jouets, meubles, livres, vaisselle… Entrée gratuite, accessible à tous. .

+33 6 58 25 94 92

English : Braderie du Secours Populaire

L’événement Braderie du Secours Populaire Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden