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Braderie Boutique solidaire Hasparren

Braderie Boutique solidaire Hasparren

Braderie Boutique solidaire Hasparren mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Boutique solidaire

Adresse : 13 rue Francis Jammes

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 09:15:00

Tarif :

Hasparren

Braderie

Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:15:00
fin : 2026-06-10 12:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Vente de vêtements pour femmes, hommes et enfants
Petite brocante
Puériculture   .

Boutique solidaire 13 rue Francis Jammes Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Braderie

L’événement Braderie Hasparren a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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