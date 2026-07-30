AGENDA · La Turballe
Braderie La Turballe
jeudi 13 août 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Braderie
Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Braderie organisée par l’association L’été Atrales. .
Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 78 98 69 festival.leteatrale@orange.fr
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English :
L’événement Braderie La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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