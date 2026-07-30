Informations pratiques

La Turballe

Braderie

Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Braderie organisée par l’association L’été Atrales. .

Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 78 98 69 festival.leteatrale@orange.fr

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English :

L’événement Braderie La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44