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AGENDA · La Turballe

Braderie La Turballe

jeudi 13 août 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Braderie

Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Braderie organisée par l’association L’été Atrales.   .

Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 78 98 69  festival.leteatrale@orange.fr

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English :

L’événement Braderie La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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