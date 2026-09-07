Braderie, Médiathèque intercommunale Claude Piéplu, Signy-le-Petit
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Claude Piéplu · Signy-le-Petit
Informations pratiques
Braderie Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Ardennes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
À l’occasion de la fête qui célèbre les bibliothèques, Biblis en Folie, les médiathèques de Maubert-Fontaine et de Signy-le-Petit bradent leurs livres !
L’occasion pour vous de faire des trouvailles à petits prix, et pour nous, de faire de la place pour de nouveaux livres.
Et exceptionnellement, pour vous permettre de mieux en profiter, les deux médiathèques seront ouvertes non-stop de 9h à 17h.
Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Rue du Prieuré, Signy-le-Petit Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est 03 24 26 88 81 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Médiathèque intercommunale, inscription gratuite pour tous.
Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone.
Animations régulières : malles aux histoires, ateliers de conversation en anglais, club scrabble. Parking juste devant, entrée accessible aux fauteuils et poussettes.
Biblis en folie 2026
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