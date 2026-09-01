Braderie Ramdam Ressourcerie RAMDAM Eymet
samedi 12 septembre 2026 · Ressourcerie RAMDAM · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Braderie Ramdam
Ressourcerie RAMDAM 19 Avenue de Guyenne Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Cet événement sera l’occasion pour vous de chiner bibelots, vaisselles, meubles, et vêtements à des prix cassés avec les -50%.
Venez nombreux ! .
Ressourcerie RAMDAM 19 Avenue de Guyenne Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 80 83 69 ramdam.asso24@gmail.com
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English : Braderie Ramdam
L’événement Braderie Ramdam Eymet a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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