Les Vendredis Guinguette Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Les Vendredis Guinguette

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, la guinguette éphémère du Moulin d’Eymet vous attend, au frais et au vert, avec son baby-foot, ses fléchettes, son molki, son mikado géant, ses kapla et autres jeux d’extérieur pour les grands et les petits !

Et les vendredis d’août, c’est aussi concert !!! Ce soir, nous recevons B.Roy ! .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Les Vendredis Guinguette

L’événement Les Vendredis Guinguette Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides