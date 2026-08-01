Exposition | Lucile UTEAU- Peinture & Graphisme Mon Thé au Ciel Eymet
jeudi 6 août 2026 · Mon Thé au Ciel · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Exposition | Lucile UTEAU- Peinture & Graphisme
Mon Thé au Ciel 14, rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-08-06
Peintre et graphiste de 28 ans, Lucile vit à Bordeaux après avoir grandi dans la campagne dordognaise, où elle a développé une forte sensibilité à la nature. Inspirée par les détails de la faune et de la flore, elle explore aussi, grâce au graphisme, la composition, le cadrage et le format. Son goût pour la finesse crée des œuvres riches, à plusieurs niveaux de lecture.
Pour moi chaque nouvelle création va être un jeu, l’exploration d’un sujet, comment mettre le matériau et la technique au service d’un tableau. Comment parvenir à mêler mes idées au matériau pour donner vie à un nouvel univers. J’aime rechercher l’émotion dans l’harmonie de la composition, du détail et de la couleur. J’espère que cette exposition saura vous intriguer !
Thés et tisanes en vrac, boissons chaudes et boissons rafraîchissantes maison, petite collation… et bien plus encore… .
Mon Thé au Ciel 14, rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Exposition | Lucile UTEAU- Peinture & Graphisme Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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