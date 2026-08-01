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Les documentaires du mercredi Moulin d’Eymet Eymet

mercredi 5 août 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet

Les documentaires du mercredi Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Moulin d'Eymet
Adresse
2 Quai de la Navigation
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Les documentaires du mercredi

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-05

En août, partez en voyage avec nous Inde, Cameroun, États-Unis, Sénégal… partez à la rencontre de personnes qui s’engagent dans leur pays pour la culture, l’environnement, pour les autres tout simplement.

16h projection
17h pause fraîcheur et discussion en présence de la réalisatrice
18h projection

Sur réservation.   .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35  lemoulindeymet@gmail.com

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English :

L’événement Les documentaires du mercredi Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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