Atelier d’art | Carnet d’aquarelles Brine Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier d’art | Carnet d’aquarelles

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-02 13:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Débuter un carnet botanique à l’aquarelle.

Un atelier de 3h00 pour découvrir les bases de l’aquarelle et apprendre à jouer avec l’eau, les pigments et les transparences.

Après une première série d’expérimentations autour des techniques essentielles — lavis, dégradés, mélanges, travail sur papier sec ou humide et réserve des blancs — chacun pourra mettre en pratique ses découvertes à travers plusieurs études végétales.

Feuilles, fleurs et petits fragments botaniques seront dessinés au crayon, puis mis en couleur à l’aquarelle pour composer un herbier personnel, libre et poétique.

L’atelier est accessible aux débutant·es et ne nécessite aucun prérequis.

Tout le matériel est fourni (dont un carnet de dessin).

Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.

Sur réservation 7 places disponibles .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier d’art | Carnet d’aquarelles

L’événement Atelier d’art | Carnet d’aquarelles Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides