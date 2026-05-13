Schweighouse-sur-Moder

Braderie

1 Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce à nos documents retirés des collections, vendus à 1€ l’unité. Romans, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées, CD et DVD, il y en aura pour tous les goûts.

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1 Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

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English :

Treat yourself and others with our documents removed from the collections, sold at 1€ each. Novels, documentaries, children’s books, comics, CDs and DVDs, there is something for everyone.

L’événement Braderie Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau