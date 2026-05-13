Braderie Schweighouse-sur-Moder
Braderie Schweighouse-sur-Moder samedi 6 juin 2026.
Schweighouse-sur-Moder
Braderie
1 Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce à nos documents retirés des collections, vendus à 1€ l’unité. Romans, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées, CD et DVD, il y en aura pour tous les goûts.
Faites plaisir et faites-vous plaisir grâce à nos documents retirés des collections, vendus à 1€ l’unité. Romans, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées, CD et DVD, il y en aura pour tous les goûts. 0 .
1 Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself and others with our documents removed from the collections, sold at 1€ each. Novels, documentaries, children’s books, comics, CDs and DVDs, there is something for everyone.
L’événement Braderie Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin)
- Concert D’Rhinwagges Schweighouse-sur-Moder 27 juin 2026
- Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde Schweighouse-sur-Moder 2 juillet 2026