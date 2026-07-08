Braderie Secours Populaire Local Secours Populaire Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Braderie Secours Populaire

Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Vêtements toutes tailles (femmes, enfants et hommes), linge de maison, chaussures, sacs, ceintures, vaisselle, brocante, cadres, CD, Disques, et pour grands et petits, grand choix de DVD, jeux et livres. .

Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62

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English :

L’événement Braderie Secours Populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ