Braderie Secours Populaire Local Secours Populaire Douarnenez
samedi 18 juillet 2026 · Local Secours Populaire · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Braderie Secours Populaire
Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Vêtements toutes tailles (femmes, enfants et hommes), linge de maison, chaussures, sacs, ceintures, vaisselle, brocante, cadres, CD, Disques, et pour grands et petits, grand choix de DVD, jeux et livres. .
Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62
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English :
L’événement Braderie Secours Populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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