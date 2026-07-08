UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Braderie Secours Populaire Local Secours Populaire Douarnenez

samedi 18 juillet 2026 · Local Secours Populaire · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Local Secours Populaire
Adresse
17 bis rue Croas Talud
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Braderie Secours Populaire

Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Vêtements toutes tailles (femmes, enfants et hommes), linge de maison, chaussures, sacs, ceintures, vaisselle, brocante, cadres, CD, Disques, et pour grands et petits, grand choix de DVD, jeux et livres.   .

Local Secours Populaire 17 bis rue Croas Talud Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 19 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Secours Populaire Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)