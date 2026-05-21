Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez
Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez mercredi 8 juillet 2026.
Douarnenez
Visite guidée du site naturel des Plomarc’h
Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Balade commentée sur le site naturel des Plomarc’h situé à proximité du port du Rosmeur à Douarnenez. Au fil de cette visite commentée se dévoileront les trésors du passé dont une usine de salaison de poissons gallo-romaine et un ancien village du 18 ème. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. .
Plomarc’h (aire de jeux) Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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