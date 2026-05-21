Visite guidée du port de pêche Terre Plein du Port de pêche Douarnenez

Douarnenez

Visite guidée du port de pêche

Terre Plein du Port de pêche Devant le Comptoir de la Mer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Douarnenez fut l’un des grands ports sardiniers d’Europe, avec une histoire marquée par l’industrie de la conserverie et les campagnes de pêche. Encore aujourd’hui, la sardine occupe une place centrale dans l’identité maritime et l’activité du port. Le port Penn Sardin reste l’un des principaux ports sardiniers de Bretagne.

Votre guide vous dévoilera les secrets du port fonctionnement du port, métiers de la mer, histoires de pêche et évolution des techniques. Vous découvrirez l’envers du décor. Sous les premiers rayons de soleil, parcourez les quais avec notre guide.

Admirez le spectacle de la débarque du poisson (selon retour des bateaux) avec les marins déchargeant leurs filets, et le quai s’animant autour du poisson fraîchement pêché.

Cette visite matinale vous plonge dans l’âme du port, entre passé et présent. Une expérience authentique, toujours différente, idéale pour celles et ceux qui veulent ressentir le pouls discret mais puissant d’une ville tournée vers la mer.

Chaussures fermées obligatoires

Pas de poussettes

S’habiller chaudement

Inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme. .

Terre Plein du Port de pêche Devant le Comptoir de la Mer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Visite guidée du port de pêche Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ