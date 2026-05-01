Balades Croquées avec Fanch Mao Office de tourisme Douarnenez
Balades Croquées avec Fanch Mao Office de tourisme Douarnenez mercredi 27 mai 2026.
Douarnenez
Balades Croquées avec Fanch Mao
Office de tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-05-27
Initiation au croquis à partir de 12 ans. Matériel fourni. Limité à 10 personnes. .
Office de tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
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English :
L’événement Balades Croquées avec Fanch Mao Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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