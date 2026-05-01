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Balades Croquées avec Fanch Mao Office de tourisme Douarnenez

Balades Croquées avec Fanch Mao Office de tourisme Douarnenez mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 18 rue Anatole France

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Douarnenez

Balades Croquées avec Fanch Mao

Office de tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-05-27

Initiation au croquis à partir de 12 ans. Matériel fourni. Limité à 10 personnes.   .

Office de tourisme 18 rue Anatole France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35 

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English :

L’événement Balades Croquées avec Fanch Mao Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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