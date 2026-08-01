AGENDA · Sainte-Feyre
Braderie Tissus Marynap Sainte-Feyre
jeudi 6 août 2026 · Marynap · Sainte-Feyre
Informations pratiques
Sainte-Feyre
Braderie Tissus
Marynap 16 Le Verger Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-09
Braderie Tissus & machines à coudre d’occasion
Coupons
Chutes de tissus
Tissus d’ameublement .
Marynap 16 Le Verger Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 55 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie Tissus
L’événement Braderie Tissus Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Sainte-Feyre (Creuse)
- Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre 14 décembre 2026