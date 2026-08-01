UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Feyre

Braderie Tissus Marynap Sainte-Feyre

jeudi 6 août 2026 · Marynap · Sainte-Feyre

Braderie Tissus Marynap Sainte-Feyre

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Marynap
Adresse
16 Le Verger
Ville
23000 Sainte-Feyre
Département
Creuse
Tarif

Sainte-Feyre

Braderie Tissus

Marynap 16 Le Verger Sainte-Feyre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-09

Braderie Tissus & machines à coudre d’occasion
Coupons
Chutes de tissus
Tissus d’ameublement   .

Marynap 16 Le Verger Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 55 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Tissus

L’événement Braderie Tissus Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Sainte-Feyre (Creuse)