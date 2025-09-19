Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre
Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre lundi 14 décembre 2026.
Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre
Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-14
Venez découvrir le Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre, Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France.
La Mère et le Père Noël vous recevront dans ce cadre enchanteur décoré de guirlandes lumineuses, de sapins de Noël, de chalets ou vous trouverez de quoi vous restaurer.
Après une arrivée sur son traineau, le Père Noël recevra en personne les enfants et ils pourront lui remettre leur lettre.
Animations musicales de chants de Noël tout au long de la manifestation
Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues. .
Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 97 95 chateaudesaintefeyre@hotmail.com
English : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre
German : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre
Italiano :
Espanol : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre
L’événement Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Grand Guéret