Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre

Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre lundi 14 décembre 2026.

Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre

Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-14

Venez découvrir le Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre, Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France.

La Mère et le Père Noël vous recevront dans ce cadre enchanteur décoré de guirlandes lumineuses, de sapins de Noël, de chalets ou vous trouverez de quoi vous restaurer.

Après une arrivée sur son traineau, le Père Noël recevra en personne les enfants et ils pourront lui remettre leur lettre.

Animations musicales de chants de Noël tout au long de la manifestation

Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues. .

Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 97 95 chateaudesaintefeyre@hotmail.com

English : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre

German : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre

Italiano :

Espanol : Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre

L’événement Marché de Noël du Château de Sainte-Feyre Sainte-Feyre a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Grand Guéret