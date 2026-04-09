Sainte-Feyre

Sortilèges de la pleine lune avec Jean-Jacques Silvestre

Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Sur les traces des loups

Dans ce spectacle, il sera question des loups. Certains sont inquiétants. D’autres profitent de la naïveté de leurs victimes. Il en existe aussi qui ne sont pas bien malins. Mais qu’en est-il des loups garous ? Petit à petit, vous explorerez la forêt ténébreuse et vous y découvrirez des récits facétieux, merveilleux voire fantastiques. Mais rassurez-vous aucun de ces loups ne vous dévorera…

A partir de 7 ans .

Parc Animalier Les Loups de Chabrières Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr

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English : Sortilèges de la pleine lune avec Jean-Jacques Silvestre

L’événement Sortilèges de la pleine lune avec Jean-Jacques Silvestre Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-04-09 par Creuse Tourisme