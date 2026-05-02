Soirée Paëlla Sainte-Feyre
Soirée Paëlla Sainte-Feyre samedi 20 juin 2026.
Sainte-Feyre
Soirée Paëlla
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée paella organisée par Sainte-Feyre Animation.
Soirée dansante .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 49 75 80 saintefeyreanimation@gmail.com
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English : Soirée Paëlla
L’événement Soirée Paëlla Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret
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