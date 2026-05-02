Sainte-Feyre

Soirée Paëlla

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée paella organisée par Sainte-Feyre Animation.

Soirée dansante .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 49 75 80 saintefeyreanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret