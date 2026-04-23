Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre
Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre samedi 30 mai 2026.
Sainte-Feyre
Hommage à Michel Delpech
Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert hommage à Michel Delpech 10 ans déjà ! avec Patrice MEGE .
Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 05 98 87
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English : Hommage à Michel Delpech
L’événement Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grand Guéret
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