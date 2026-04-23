Sainte-Feyre

Hommage à Michel Delpech

Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert hommage à Michel Delpech 10 ans déjà ! avec Patrice MEGE .

Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 05 98 87

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English : Hommage à Michel Delpech

L’événement Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grand Guéret