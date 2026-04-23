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Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre

Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre

Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle Géo Legros

Ville : 23000 Sainte-Feyre

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 Gratuit

Sainte-Feyre

Hommage à Michel Delpech

Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert hommage à Michel Delpech 10 ans déjà ! avec Patrice MEGE   .

Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 05 98 87 

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English : Hommage à Michel Delpech

L’événement Hommage à Michel Delpech Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grand Guéret

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