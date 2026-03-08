Coquelicontes avec Bérengère Charbonnier

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Contes au fil des cordes . A partir de 6 ans. Durée 50mn.

Bérengère devient le porte-voix de Merline l’Enchanteuse, muse et bardesse imaginaire qui apparaît dès qu’elle pince ou effleure les cordes de ses instruments. Voix, guitare, cithare et violoncelle entraînent le public dans une ribambelle de ritournelles ! Cette femme trobaïritz des temps modernes lie mots et mélodies avec humour et poésie, pour transporter les imaginaires. .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 09 68

