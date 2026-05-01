Marché de Pentecôte Sainte-Feyre
Marché de Pentecôte Sainte-Feyre dimanche 24 mai 2026.
Sainte-Feyre
Marché de Pentecôte
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS présents fromages d’Auvergne, de vache, brebis, chèvre, Cantal, Saint-nectaire, … Produits laitiers de vache yaourts, fromages, …Miel et produits de la ruche, pain au levain, cuisine créole, salaisons, viande fraiche de porc et charcuteries, boudins, andouilles, pâté de tête, saucissons,
etc …
– VINS FINS Blanc, Rosé, Rouge, Pineau et Cognac, Bordeaux, Alsace et Crémant, Bourgogne,
Val de Loire blanc et rosé, …
Distillateur, plants de fleurs, plantes et bouquets fleuris, maraicher avec ses légumes de saison bio, savons au lait d’ânesse
Vide-grenier, balade à poneys, chasse aux trésors, démonstration de vannerie et tourneur sur bois. .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 97 56 79 isa.gaspard23@orange.fr
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English : Marché de Pentecôte
L’événement Marché de Pentecôte Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret
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