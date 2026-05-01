Sainte-Feyre

Marché de Pentecôte

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS présents fromages d’Auvergne, de vache, brebis, chèvre, Cantal, Saint-nectaire, … Produits laitiers de vache yaourts, fromages, …Miel et produits de la ruche, pain au levain, cuisine créole, salaisons, viande fraiche de porc et charcuteries, boudins, andouilles, pâté de tête, saucissons,

etc …

– VINS FINS Blanc, Rosé, Rouge, Pineau et Cognac, Bordeaux, Alsace et Crémant, Bourgogne,

Val de Loire blanc et rosé, …

Distillateur, plants de fleurs, plantes et bouquets fleuris, maraicher avec ses légumes de saison bio, savons au lait d’ânesse

Vide-grenier, balade à poneys, chasse aux trésors, démonstration de vannerie et tourneur sur bois. .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 97 56 79 isa.gaspard23@orange.fr

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English : Marché de Pentecôte

L’événement Marché de Pentecôte Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret