Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy

rue Lannoy Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

9h à 16h

Rue de Lannoy

(de la rue Jules Guesde à la Place de la Fraternité comprise), avenue Linné (de la Place de la Fraternité à la rue Jouffroy), rue Montgolfier et rue de Rocroi (de la rue de Lannoy à la rue Louis Decottignies).

**Contact **

Francine LIAGRE

144B rue de Lannoy

06 30 72 03 19

[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)

Les lundis 4, 11, 18 et 25/05/26

Les jeudis 7, 14, 21 et 28/05/26

9h à 16h

Rue de Lannoy

(de la rue Jules Guesde à la Place de la Fraternité comprise), avenue Linné (de la Place de la Fraternité à la rue Jouffroy), rue Montgolfier et rue de Rocroi (de la rue de Lannoy à la rue Louis Decottignies).

**Contact **

Francine LIAGRE

144B rue de Lannoy

06 30 72 03 19

[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)

Les lundis 4, 11, 18 et 25/05/26

Les jeudis 7, 14, 21 et 28/05/26 .

rue Lannoy Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 30 72 03 19 follys59100@gmail.com

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English :

9am to 4pm

Rue de Lannoy

(from rue Jules Guesde to Place de la Fraternité), avenue Linné (from Place de la Fraternité to rue Jouffroy), rue Montgolfier and rue de Rocroi (from rue de Lannoy to rue Louis Decottignies).

**Contact:**

Francine LIAGRE

144B rue de Lannoy

06 30 72 03 19

[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)

Mondays 4, 11, 18 and 25/05/26

Thursdays 7, 14, 21 and 28/05/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme