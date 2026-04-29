Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy Roubaix lundi 6 juillet 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy
rue Lannoy Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
9h à 16h
Rue de Lannoy
(de la rue Jules Guesde à la Place de la Fraternité comprise), avenue Linné (de la Place de la Fraternité à la rue Jouffroy), rue Montgolfier et rue de Rocroi (de la rue de Lannoy à la rue Louis Decottignies).
**Contact **
Francine LIAGRE
144B rue de Lannoy
06 30 72 03 19
[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)
Les lundis 4, 11, 18 et 25/05/26
Les jeudis 7, 14, 21 et 28/05/26
9h à 16h
Rue de Lannoy
(de la rue Jules Guesde à la Place de la Fraternité comprise), avenue Linné (de la Place de la Fraternité à la rue Jouffroy), rue Montgolfier et rue de Rocroi (de la rue de Lannoy à la rue Louis Decottignies).
**Contact **
Francine LIAGRE
144B rue de Lannoy
06 30 72 03 19
[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)
Les lundis 4, 11, 18 et 25/05/26
Les jeudis 7, 14, 21 et 28/05/26 .
rue Lannoy Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 30 72 03 19 follys59100@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9am to 4pm
Rue de Lannoy
(from rue Jules Guesde to Place de la Fraternité), avenue Linné (from Place de la Fraternité to rue Jouffroy), rue Montgolfier and rue de Rocroi (from rue de Lannoy to rue Louis Decottignies).
**Contact:**
Francine LIAGRE
144B rue de Lannoy
06 30 72 03 19
[follys59100@gmail.com](mailto:follys59100@gmail.com)
Mondays 4, 11, 18 and 25/05/26
Thursdays 7, 14, 21 and 28/05/26
L’événement Braderie & vide-grenier Rue de Lannoy Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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