Braises Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
Braises Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement mercredi 20 janvier 2027.
Marseille 14e Arrondissement
Braises
Mercredi 20 janvier 2027 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 20:00:00
fin : 2027-01-20 21:00:00
Date(s) :
2027-01-20
Michel Kelemenis Kelemenis&cie
Quarante ans de création, de gestes, d’images et d’émotions accumulés que reste-t-il de cette mémoire aujourd’hui ? Avec BRAISES, Michel Kelemenis regarde dans le rétroviseur sans jamais s’y attarder. Le chorégraphe réunit sept interprètes pour une pièce tournée à la fois vers le passé et le présent…
Pas de reprise, pas de compilations. Kelemenis préfère raviver ses archives immatérielles et les confier aux corps des danseuses et danseurs. À elles, à eux de s’en emparer, de les transformer, de remettre en circulations ces mouvements, de s’approprier cet héritage. Le passé devient un combustible pour danser ici et maintenant.
BRAISES, ce sont ces restes incandescents, cette énergie qui couve, prête à s’animer. Les corps s’engagent, se répondent, prennent des risques. Entre maîtrise et lâcher-prise, le mouvement se fabrique au présent. L’élan prend la place de la nostalgie, danser devient une manière vivante de faire feu du passé pour n’en garder que le désir de recommencer.
Ici, le cœur battant c’est la transmission du plaisir de danser une énergie qui circule, mute et persiste au plus près des corps. Partagée, elle devient un insolent et libre feu de joie. .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Michel Kelemenis Kelemenis & Co.
L’événement Braises Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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