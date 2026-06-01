Cazaunous

BRANDON & MUSIQUE

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Brandon !

19h Apéro buvette sur place,

20h Concert Les Poissons rouges ,

21h Repas paëlla,

22h Brandon. 20 .

CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Brandon!

L’événement BRANDON & MUSIQUE Cazaunous a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE