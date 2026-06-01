BRANDON & MUSIQUE Cazaunous
BRANDON & MUSIQUE Cazaunous samedi 20 juin 2026.
Cazaunous
BRANDON & MUSIQUE
CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Brandon !
19h Apéro buvette sur place,
20h Concert Les Poissons rouges ,
21h Repas paëlla,
22h Brandon. 20 .
CAFÉ ASSOCIATIF LO CAZAU Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Brandon!
L’événement BRANDON & MUSIQUE Cazaunous a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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